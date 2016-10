Tillich ruft zu Widerspruch gegen Populismus auf

erschienen am 17.10.2016



Dresden (dpa) - Fünf Initiativen sind am Montag in Dresden mit dem Sächsischen Bürgerpreis 2016 geehrt worden. Freistaat und Stiftung Frauenkirche würdigten diesmal den Einsatz für Jugendliche, Flüchtlinge und Kinder aus sozial schwachen Familien sowie für Kranke und die Beschäftigung mit Mathematik. «Mit ihrem Engagement sorgen sie dafür, dass unsere Zivilgesellschaft abwehrstark ist gegen den Populismus und dessen simple Botschaften», sagte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) bei der Verleihung in der Frauenkirche. «Es bleibt dabei: Eine kleine Minderheit, auch eine laute, bleibt eine kleine Minderheit», mahnte er mit Blick auf die Pegida-Bewegung. «Wer Hass predigt, muss Widerspruch ernten.»

Für die zum sechsten Mal vergebene Auszeichnung waren 118 Vorschläge aus den Landkreisen und kreisfreien Städten eingegangen. Zu den Preisträgern zählen die «Betreuungslotsen», die straffällig gewordene Jugendliche unterstützen, eine Gruppe Jugendlicher, die Flüchtlingen Sprache und Kultur nahebringt, ein Bücherdienst für kranke und behinderte Menschen oder der Adam-Ries-Bund aus Annaberg-Buchholz, der jährlich einen mathematischen Schülerwettbewerb ausrichtet. «Sie sind ein Segen für uns alle», lobte Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt. «Großherzig statt kleinmütig, fürsorglich statt selbstbezogen, idealistisch statt realitätsverdrossen setzen sie sich für die Gemeinschaft ein.»