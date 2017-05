Tillich sieht Globalfoundries gesichert

erschienen am 10.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sieht den Dresdner Standort des Chipherstellers Globalfoundries über Jahre hinweg gesichert. Der Eigentümer Mubadala, Staatsfonds des Golfemirats Abu Dhabi, hätte in Gesprächen die Investition von rund 1,5 Milliarden Euro zugesichert, erklärte Tillich am Mittwoch. Der Politiker ist derzeit in Abu Dhabi und Singapur unterwegs. Demnach will Mubadala den Dresdner Standort zur Leitfabrik innerhalb der Globalfoundries-Familie ausbauen und die Produktionskapazität auf rund eine Million Wafer pro Jahr erhöhen. Tillich sprach von einer guten Nachricht für Dresden und einer «Garantie für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.»

Bereits im Februar kündigte Globalfoundries eine Milliardeninvestition und den Ausbau des Dresdner Standortes an, wollte die genaue Summe aber erst nach abschließenden Gesprächen mit Land, Bund und EU nennen.