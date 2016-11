Tillich und der Sachsen-Monitor

Kurz nach Bekanntwerden des eher mäßigen Vertrauens der Sachsen ins demokratische System hatte der Ministerpräsident am Donnerstag Gelegenheit zur Grundsatzrede - ob er sie nutzte?

Von Tino Moritz

erschienen am 24.11.2016



Dresden. Es dauerte eine Viertelstunde, bevor der Ministerpräsident am Donnerstagmorgen in Dresden auf den Sachsen-Monitor zu sprechen kam. Stanislaw Tillich (CDU) war zu Gast bei der ersten Jahreskonferenz des Demokratie-Zentrums Sachsen. Im Hygienemuseum hatten sich mehr als 120 Vertreter von Vereinen, Initiativen, Behörden und Kommunen zum Austausch über ihre Demokratie-Projekte versammelt - zwei Tage nach Verkündung des Sachsen- Monitors, einer Studie, die zum Teil alarmierende Ergebnisse über Akzeptanz und Sicht auf die Demokratie zutage gefördert hatte.

18 Prozent der Befragten hatten der Aussage zugestimmt, dass die Deutschen eigentlich "anderen Völkern von Natur aus überlegen" seien. 39 Prozent waren dafür, allen Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland zu untersagen. 25 Prozent stimmten der Aussage zu, dass Juden "etwas Besonderes und Eigentümliches" an sich hätten und "nicht so recht zu uns" passten. Aber für Tillich war "die schlimmste und schrecklichste Antwort" trotzdem eine andere - nämlich die, dass neun Prozent der Sachsen bereit wären, für die Durchsetzung eigener Ziele Gewalt anzuwenden.

Danach bekannte er ehrlich, dass er nicht verstehen könne, wieso ausgerechnet die Generation der 35- bis 55-Jährigen, die die DDR "und damit Unterdrückung und Bevormundung" noch miterlebt habe, besonders besorgniserregende Antworten gegeben habe. Sie sei nun für die Erziehung der eigenen Kinder verantwortlich, "weder der Kindergarten noch die Schule kann das reparieren, was im Elternhaus an Grundlagen gelegt worden ist", warnte Tillich. Er wiederholte zudem, dass Sachsens Problem mit Rechtsextremismus "mit Sicherheit viel größer" sei als es viele wahrgenommen hätten. "Aber wir müssen uns natürlich auch kritisch fragen: Warum waren wir im Kampf dagegen in den vergangenen Jahren nicht erfolgreich - oder nicht erfolgreich genug?"

Koalitionspartner SPD hat darauf vermutlich eine andere Antwort als Tillich, der nach seinem halbstündigen Grußwort in Dresden höflichen Beifall erntete - und später, als er schon wieder weg war, vom Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schär vor allem dafür gelobt wurde, dass er überhaupt da war und damit ein Signal gegeben habe, dass "der Aufstand der Zuständigen" stattfindet.

Tillichs Vize und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat seinerseits bereits angekündigt, mit einer eigenen Grundsatzrede auf den Sachsen-Monitor zu reagieren. Hinter den Koalitionskulissen hat die SPD mit der 2017 erfolgenden Abwanderung des als Vernetzungsstelle zwischen den Projekten fungierenden Demokratie-Zentrums vom CDU-geführten Innenministerium zur Integrationsministerin Petra Köpping (SPD), die bisher nur für das Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen" verantwortlich gewesen war, bereits einen Erfolg errungen. Die Verkündung hatte SPD-Landtagsfraktionsvize Henning Homann kürzlich mit einer deutlichen Ansage verbunden - mit dem Versprechen nämlich, das "Vertrauensverhältnis" zwischen Freistaat und engagierten Menschen im Land zu erneuern: "Die Zeiten von Misstrauen und Gesinnungsprüfungen sind endgültig vorbei."

Stellvertretend für die in Koalitionsdisziplin gefangenen Spitzenvertreter ihrer Mutterparteien tragen derweil Jusos und Junge Union einen Streit um die Deutung des Sachsen-Monitors aus. Nachdem Juso-Chefin Katharina Schenk der CDU vorwarf, das Problem am rechten Rande weiter zu negieren ("Wegschauen, wegducken und wegreden bleibt das Motto der Sächsischen Union."), verwies JU-Chef Alexander Dierks per Pressemitteilung darauf, dass "CDU-Bashing" jedenfalls nicht gegen Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus helfe.