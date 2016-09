Tillich warnt vor Belastung der Landkreise und StÃ¤dte

Tillich warnt vor Belastung der Landkreise und Städte

erschienen am 08.09.2016



Berlin (dpa/sn) - Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat vor finanziellen Belastungen der Landkreise und Städte als Folge politischer Entscheidungen auf Bundes- und Länderebene gewarnt. Es gebe noch immer eine «gewisse Leichtigkeit», in Berlin etwas zu entscheiden, das die unteren Ebenen dann administrativ und finanziell schultern müssten, sagte der sächsische Regierungschef am Donnerstag zum Festakt «100 Jahre Deutscher Landkreistag» in Berlin.

«Mit Blick auf die Schuldenbremsen, zu der sich Bund und Länder verpflichtet haben und die ich aus tiefer Überzeugung für richtig halte, schaue ich besorgt auf die Ebene der Landkreise und Städte», sagte Tillich laut einem vorab verbreiteten Redemanuskript. Sie dürften am Ende nicht die Kreditgeber der letzten Instanz werden, um politische Ziele finanzieren zu können: «Die politisch richtige und wichtige Disziplin in den Haushalten von Bund und Ländern darf nicht zu Lasten der Haushalte in Landkreisen und Städten gehen.»

Grundsätzlich gehe es darum, was sich die öffentliche Hand an Aufgaben und Investitionen leisten müsse, solle und könne. «Hier scheint mir eine neue Priorisierung notwendig zu sein, die eigentlich zu den alten Kernaufgaben staatlichen und kommunalen Handelns zurückführen muss - von Bildung über Kultur bis zur Sicherheit», sagte Tillich. In vielen Bereichen werde man mehr Eigeninitiative oder privatwirtschaftliche Lösungen brauchen.