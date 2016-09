Tillich wirbt in Mexiko fÃ¼r Wirtschaftskooperation

Tillich wirbt in Mexiko für Wirtschaftskooperation

erschienen am 12.09.2016



Mexiko-Stadt (dpa) - Der Bundesratspräsident und sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) hat für eine stärkere Wirtschaftskooperation zwischen Deutschland und Mexiko geworben. Im Autobau, der Umwelttechnik und der Luftfahrtindustrie könnten die beiden Länder noch intensiver zusammenarbeiten, sagte er am Montag bei der Eröffnung des deutsch-mexikanischen Wirtschaftsforums in Mexiko-Stadt. «Wir wollen neue Chancen auftun.» Begleitet wurde Tillich von einer rund 65-köpfige Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Bei seinem Besuch wollte Tillich auch mit Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo und Außenministerin Claudia Ruiz Massieu zusammentreffen. An diesem Donnerstag reist Tillich weiter nach Kuba, wo unter anderem ein Treffen mit dem Präsidenten der kubanischen Nationalversammlung, Juan Esteban Lazo Hernández, und Außenminister Bruno Rodríguez Parilla vorgesehen ist.