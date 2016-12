Tillich wünscht sich besseres Image Sachsens

erschienen am 30.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hofft angesichts des durch ausländerfeindliche Anschläge und rechte Krawalle beschädigten Rufs des Landes auf einen Imagewandel. «In Sachsen haben wir ein Jahr mit Licht und Schatten erlebt. Der Schatten hat die Wahrnehmung dominiert», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Erkenntnis, dass «eine hässliche Minderheit» Ruf und Fleiß der Mehrheit in den Dreck gezogen habe, sei «eine bittere Lehre des Jahres 2016» gewesen. «Ich wünsche mir, dass das Licht wieder stärker wird. Ich wünsche mir, dass man von Sachsen das wahrnimmt, was die übergroße Mehrheit leistet», sagte Tillich.