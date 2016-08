Tillich wÃ¼rdigt Scheel als Â«deutschen WeltbÃ¼rgerÂ»

Tillich würdigt Scheel als «deutschen Weltbürger»

erschienen am 24.08.2016



Dresden (dpa) - Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat Altbundespräsident Walter Scheel als Brückenbauer zwischen Politik und Bürgern gewürdigt. Auch nach seiner aktiven politischen Zeit sei Scheel ein «überzeugter und überzeugender Europäer und deutscher Weltbürger» geblieben, der sich für internationale Belange genauso wie für Kunst und Kultur engagiert habe, sagte der sächsische Ministerpräsident am Mittwoch in Dresden. «Deutschland hat einen Liberalen der ersten Stunde und Staatsmann verloren», sagte Tillich.

Den ebenfalls gestorbenen früheren Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) bezeichnete Tillich als bedeutenden Politiker, der «weit über die Grenzen der norddeutschen Metropole gewirkt hat». Als Präsident des Bundesrates habe Voscherau im Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung die neuen Länder auf den Weg in den gesamtdeutschen Föderalismus begleitet.