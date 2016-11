Titelverteidiger Dresden scheidet im Pokalviertelfinale aus

erschienen am 09.11.2016



Dresden (dpa) - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC müssen den Traum von der Titelverteidigung im DVV-Pokal begraben. Der deutsche Meister verlor am Mittwochabend zu Hause vor 2623 Zuschauern das Viertelfinale gegen Vorjahresfinalist Allianz MTV Stuttgart klar mit 0:3 (19:25, 22:25, 19:25).

«Angesichts unserer Verletzungsprobleme ist das eingetreten, was zu befürchten war. Natürlich sind wir traurig, doch Stuttgart war einfach besser und uns vor allem physisch überlegen», sagte Trainer Alexander Waibl und ergänzte: «Wir müssen sehen, dass wir uns in der Saison an das Niveau von Stuttgart heranarbeiten. Dazu brauchen wir aber noch Verstärkungen.»

Während die Gäste mit komplettem Kader antraten, musste der DSC auf die beiden Langzeitverletzten Eva Hodanova (Kreuzbandriss) und Jocelynn Birks (Knieprobleme) verzichten. Auch Katharina Schwabe, die sich mit Rückenschmerzen plagte, ging angeschlagen in die Partie.