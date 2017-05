Tödlicher Arbeitsunfall im Vogtland

erschienen am 17.05.2017



Reichenbach (dpa/sn) - Eine 34-jährige Frau ist in Reichenbach (Vogtlandkreis) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Sie wurde am Dienstag in einer Milchviehanlage unter einer umgekippten 950 Kilogramm schweren Maschine begraben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wo sie starb.