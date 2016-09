Torgau veranstaltet Tag der Sachsen 2018

erschienen am 03.09.2016



Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Torgau wird den Tag der Sachsen 2018 ausrichten. Das gab die Projektleitung am Samstag in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) bekannt. Die Elbestadt ist damit zum zweiten Mal Gastgeber des gr√∂√üten s√§chsischen Volksfestes. Die rund 20 000 Einwohner z√§hlende Stadt hatte das Fest bereits im Jahr 1996 veranstaltet. Auf dem diesj√§hrigen Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna werden bis zu 250 000 Besucher erwartet. H√∂hepunkt wird am Sonntag der Festumzug mit √ľber 3700 Teilnehmern sein. Der Tag der Sachsen 2017 findet in L√∂bau (Landkreis G√∂rlitz) statt