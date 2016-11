Tote Frau im Beuthenbach gefunden

erschienen am 28.11.2016



Stollberg (dpa/sn) - Im Beuthenbach im Erzgebirge ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei der toten Frau um eine seit Anfang Oktober vermisste 77-Jährige aus der Region handeln könnte. Die Ermittlungen gingen in diese Richtung, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es gebe keinerlei Anzeichen für ein Fremdverschulden. Die Behörden waren am Sonntag gegen 16.40 Uhr über einen Notruf informiert worden. Feuerwehrleute, Rettungsdienst und Polizei fuhren zu dem Fundort im Stollberger Ortsteil Beutha. Zuvor hatte die «Freie Presse» berichtet.