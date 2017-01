Tote Person bei Brand in Baracke in Leipzig gefunden

erschienen am 06.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Nach einem Brand in einer Baracke in Leipzig ist eine tote Person gefunden worden. Das Feuer sei am späten Donnerstagabend auf der Westseite des Hauptbahnhofs ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei den Löscharbeiten wurde die Person leblos gefunden. Die Polizei konnte zunächst noch nichts zur Identität der oder des Toten oder zur Brandursache sagen.

Erst am Montag war auf einer Baustelle in Leipzig eine Tote entdeckt worden. Die Obduktion hat ergeben, dass die 27-Jährige an Unterkühlung starb.