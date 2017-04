Tote aus Steinbruch als Vermisste identifiziert

erschienen am 18.04.2017



Altenberg (dpa/sn) - Die aus dem ehemaligen Steinbruch am Geisingberg nahe Altenberg (Osterzgebirge) geborgene Tote ist eine seit Monaten Vermisste. Ermittlungen zufolge handelt es sich «mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit» um die 83-Jährige aus dem Ort, die im November 2016 verschwand, wie die Polizei in Dresden am Dienstag mitteilte. Unter anderem wurden persönliche Gegenstände gefunden, wie ein Sprecher sagte. Die Todesursache ist noch unklar, die Ermittler warten dazu auf die Obduktion. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht, die Kriminalpolizei geht von Suizid aus. Die Leiche war Gründonnerstag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Wasser treibend entdeckt und geborgen worden.