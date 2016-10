Toter bei Wohnungsbrand gefunden

erschienen am 20.10.2016



Hertigswalde (dpa/sn) - Die Leiche eines 55-jährigen Mannes aus Sebnitz ist am Donnerstag bei Löscharbeiten gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einem Gasthof in Hertigswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) am frühen Nachmittag aus. Die Kriminalpolizei untersucht die Brandursache.