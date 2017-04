Toter im Wald noch nicht zweifelsfrei identifiziert

erschienen am 20.04.2017



Dorfhain (dpa/sn) - Der in einem Waldstück bei Dorfhain (Sächsische Schweiz) gefundene Tote ist noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden. Ein am Mittwoch gemachter DNA-Test soll in den kommenden Tagen Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstagmorgen sagte. Bei der stark verwesten Leiche wurden die Papiere eines 21 Jahre alten Irakers gefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um den Flüchtling handelt, der im Mai 2016 von vier Männern in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) an einen Baum gefesselt worden war. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt. Gegen die Männer war Ende 2016 Anklage wegen Freiheitsberaubung erhoben worden, der Prozess beginnt am 24. April am Amtsgericht Kamenz. Die Leiche war am Montagabend gefunden worden. Den Angaben zufolge starb der Mann an einer Unterkühlung.