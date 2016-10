Toter in Chemnitzer WaldstÃ¼ck gefunden

Toter in Chemnitzer Waldstück gefunden

erschienen am 14.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Ein Passant hat am Freitag die Leiche eines jungen Mannes in einem Waldstück im Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf gefunden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fundort befindet sich in der Ringstraße nahe einem Einkaufszentrum. Der hinzugerufene Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Sektion des Leichnams angeordnet. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht zu dem Fall.