Tourismusverband fordert Nachbesserungen an Bettensteuer

erschienen am 06.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach Bestätigung der Dresdner Bettensteuer durch das Sächsische Oberverwaltungsgericht fordert der Tourismusverband Nachbesserungen. Die Entscheidung des Gerichts sei keine Überraschung gewesen, meinte der Verbandsvorsitzende Johannes Lohmeyer am Donnerstag. «Schließlich sind in den letzten Monaten nahezu alle Klagen gegen deutsche Beherbergungssteuern gescheitert.» Um so wichtiger sei deshalb, dass die Stadt die Satzung überarbeite. «Nicht nur die bemängelte Ausnahme für Kleinbetriebe gehört abgeschafft, sondern die gesamte Beherbergungssteuersatzung muss nach den Erfahrungen des letzten Jahres so angepasst werden, dass sie Dresden nicht weiterhin Gäste in Größenordnungen kostet.»