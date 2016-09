Traditionsvereine prÃ¤sentieren sich am 3. Oktober

Traditionsvereine präsentieren sich am 3. Oktober

erschienen am 29.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden wirken zahlreiche Vereine und Gruppen aus Sachsen mit. Auf dem Theaterplatz vor der Semperoper präsentieren sich am Vormittag des 3. Oktober rund 600 Mitglieder von 50 Vereinen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Mit dabei sind unter anderem Schützenvereine, Akteure der Krabat-Festspiele, Bergbau-Vereine aus dem Erzgebirge sowie Sorbische Tanz- und Trachtengruppen. Zuvor soll auf der Bühne am Theaterplatz der Ökumenische Gottesdienst aus der Frauenkirche übertragen werden, von 12.00 Uhr an dann der Festakt aus der Semperoper.

Polizei, Bundeswehr, Zoll, das Deutsche Rote Kreuz und die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sind während der drei Tage dauernden Feier auf einer «Blaulichtmeile» am Terrassenufer vertreten.