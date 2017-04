Tragischer Kita-Ausflug: Dreijährige in kritischem Zustand

erschienen am 15.04.2017



Bautzen (dpa/sn) - Die Gründonnerstag aus dem Stausee Bautzen gerettete Dreijährige befindet sich weiter in Lebensgefahr. Ihr Zustand ist unverändert kritisch, wie ein Polizeisprecher in Görlitz am Samstag sagte. Nähere Angaben dazu und zum Stand der Ermittlungen in dem Fall machte er nicht. Das Mädchen und ein gleichaltriger Junge hatten sich beim Kita-Ausflug an das Gewässer im Bautzner Stadtteil Oehna von der Gruppe entfernt - unbemerkt von den Betreuern. Ihr Fehlen war erst aufgefallen, als vor dem Aufbruch durchgezählt wurde.

Bei der Suche nach ihnen hatte eine Erzieherin das Mädchen später leblos im Wasser treiben sehen, war in den See gesprungen, hatte es ans Ufer geholt und mit der Wiederbelebung begonnen. Rettungskräfte flogen das Kind dann mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Die 59 Jahre alte Kindergärtnerin und der Junge waren wegen eines Schocks ebenfalls im Krankenhaus behandelt worden.

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte und ob die drei Begleiter der Kita-Gruppe ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Ein als Zeuge gesuchter Radfahrer, der den entscheidenden Hinweis auf die spielenden Kinder auf einer Treppe am Wasser gegeben hatte, meldete sich nach Angaben des Polizeisprechers Karfreitag bei der Polizei. «Er ist befragt worden.»