Trauben im Keller: Winzer fahren gute Ernte ein

erschienen am 03.11.2016



Meißen (dpa/sn) - Die Weinlese in Sachsen ist zu Ende. «Die letzten Trauben wurden noch ausgelesen, zumindest was nach dem Regen noch da war», sagte Christoph Reiner, Vorsitzender des Weinbauverbandes Sachsen, der Deutschen Presse-Agentur. Wegen des goldenen Herbstes und der warmen Temperaturen waren die Trauben früher als gewöhnlich gereift, die Hauptlese war mancherorts bereits Mitte Oktober beendet. «Die Winzer sind sehr zufrieden», so Reiner. Qualität und Quantität hätten gestimmt. Das Deutsche Weininstitut (DWI) in Mainz prognostizierte jüngst einen Ertrag von rund 31 000 Hektoliter Weinmost für das sächsische Anbaugebiet. Das wäre dann eine Rekordernte. 2015 gab es laut Angaben 25 000 Hektoliter Weinmost.