Trauerfeier fÃ¼r Unister-Gesellschafter Wagner und Schilling

Trauerfeier für Unister-Gesellschafter Wagner und Schilling

erschienen am 01.09.2016



Leipzig (dpa) - Für die verunglückten Gesellschafter des Internet-Unternehmens Unister, Thomas Wagner und Oliver Schilling, gibt es heute in Leipzig eine Trauerfeier. Freunde, Kollegen und Weggefährten sind für 14.00 Uhr in die Kongresshalle eingeladen, um von den Managern Abschied zu nehmen. «Wir werden Thomas und Oliver nicht ersetzen können. Aber wir werden ihr Erbe in Würde bewahren und fortsetzen», hieß es in der Einladung des Unister-Managements.

Wagner (38) und Schilling (39) waren im Juli bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben gekommen. Sie waren auf der Rückreise aus Venedig, wo Wagner einem Millionenbetrug aufgesessen sein soll. Wenige Tage nach dem Absturz meldete Unister, das rund 40 Portale wie fluege.de und ab-in-den-urlaub.de betreibt, Insolvenz an.