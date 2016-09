Trauermarsch fÃ¼r erschossenen Rocker in Leipzig

Trauermarsch für erschossenen Rocker in Leipzig

Trauerfeier im Rockermilieu: Größtenteils schweigend und ohne Kutten ziehen etwa 200 Mitglieder der United Tribuns durch Leipzig. Sie wollen an einen 27-Jährigen erinnern, der bei einer Auseinandersetzung mit den verhassten Hells Angels sein Leben ließ.

erschienen am 10.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Rund 200 Mitglieder des Rockerclubs United Tribuns haben sich in Leipzig an einem Trauermarsch für einen erschossenen Kumpanen beteiligt. Von starkem Polizeiaufgebot begleitet und größtenteils schweigend zogen sie am Samstagnachmittag durch den Osten der Stadt. Zu Zwischenfällen kam es zunächst nicht. Die Rocker wollten mit dem Marsch an einen 27-Jährigen erinnern, der Ende Juni niedergeschossen worden war und später seinen Verletzungen erlag.

Die meisten Rocker trugen schwarze oder weiße T-Shirts. Die Stadt hatte das Tragen von Kutten und anderer Club-Symbole bei dem Trauermarsch untersagt. Anwohner und einige Schaulustige beobachteten den Zug. Fotografen, die den Rockern zu nahe kamen, wurden von Ordnern des Clubs zurückgewiesen. Am Versammlungsort hatte die Polizei Zugangskontrollen durchgeführt.

Am 25. Juni war es auf der Leipziger Eisenbahnstraße zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der Hells Angels und den United Tribuns gekommen. In deren Verlauf zückte ein Hells Angel eine Pistole und feuerte auf den 27-Jährigen, der Anwärter auf eine Vollmitgliedschaft beim Leipziger UT-Ableger «Iron City» war. Der Mann starb später im Krankenhaus. Zwei weitere Mitglieder der Tribuns wurden schwer verletzt.

Gegen zwei 30 und 33 Jahre alte Hells Angels waren Haftbefehle erlassen worden. Während der 33-Jährige inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, sitzt der 30-Jährige weiter in Haft.

Die Polizei war am Samstag in Leipzig mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Grund waren neben dem Trauermarsch auch ein Fußballspiel zwischen den Erstligisten RB Leipzig und Borussia Dortmund, das Volksfest KarLi-Beben im Süden der Stadt und der Leipziger Opernball.