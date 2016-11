Trotz Finanzproblemen: Chemnitzer FC will in Erfurt siegen

erschienen am 25.11.2016



Chemnitz (dpa) - Die Spieler des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC wollen sich auch von den wirtschaftlichen Negativschlagzeilen nicht aus der Ruhe bringen lassen. «Für uns Spieler ist es sicher eine unangenehme Situation. Aber wir werden uns auf das Sportliche konzentrieren und wollen in Erfurt unsere Serie von fünf Spielen ohne Niederlage ausbauen. Ansonsten habe ich vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen des Vereins», sagte Mittelfeldspieler Julius Reinhardt am Freitag mit Blick auf das Duell beim FC Rot-Weiß Erfurt (Samstag/14.00 Uhr).

Für die Mannschaft ist es das erste Spiel, nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass der Chemnitzer FC in akuten wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt und aktuell ein Defizit von reichlich zwei Millionen Euro angehäuft hat. «Ich gehe davon aus, dass meine Mannschaft das wegsteckt, zumal sie diese Dinge ohnehin nicht beeinflussen kann. Uns wurde versichert, dass es für das Team ganz normal weitergeht», sagte Cheftrainer Sven Köhler.

Er muss im Auswärtsspiel weiter auf die verletzten Marc Endres und Jan Koch verzichten. «Sonst haben wir alle Spieler an Bord», sagte er.