Tscheche Petr Hazl verstärkt Trainerteam des EHV Aue

erschienen am 06.12.2016



Aue (dpa) - Petr Hazl verstärkt mit sofortiger Wirkung das Trainerteam von Handball-Zweitligist EHV Aue. Der 45 Jahre alte Tscheche soll Interimstrainer Stephan Swat zunächst bis zum Jahresende assistieren. «Wir waren froh, dass Stephan Swat in einer schwierigen Situation das Amt des Trainers übernommen hat. Aufgrund seiner hauptamtlichen Beschäftigung im Landratsamt ist sein Zeitbudget begrenzt. Mit Petr Hazl haben wir einen Co-Trainer gefunden, der Stephan Swat unterstützen wird», sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke am Dienstag.

Ende Dezember will der Verein über die Trainerfrage neu entscheiden. Swat hatte das Amt übergangsweise vom Ende November beurlaubten Maik Handschke übernommen. Hazl spielte 125 Mal für die Nationalmannschaft Tschechiens. Zwischen 1997 und 2004 stand er als Spieler beim EHV unter Vertrag. Von 2011 bis 2015 fungierte Hazl als Cheftrainer bei Drittligist ESV Lok Pirna.