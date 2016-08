Tschechischer Fanbus in Dresden angegriffen

erschienen am 29.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Unbekannte haben nach dem Fußballspiel von Dynamo Dresden gegen den FC Sankt Pauli (1:0) in Dresden einen tschechischen Fanbus angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rissen sie nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntag an einer Ampelkreuzung die Tür des Kleinbusses auf, schlugen auf zwei 19- und 30-Jährige ein und stahlen zwei Rucksäcke. Die Täter seien aus einer Gruppe von etwa 15 Menschen gekommen, einer der Angreifer sei mit einem schwarz-gelben Dynamo-Fanschal vermummt gewesen, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs.