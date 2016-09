US-Familie bei Verkehrsunfall in Pirna verletzt

erschienen am 05.09.2016



Pirna (dpa/sn) - Eine junge vierköpfige Familie aus den USA hat bei einem Verkehrsunfall am Montag in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) teilweise schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war das Auto der Amerikaner am frühen Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache zunächst in den Gegenverkehr geraten und dann gegen einen Straßenbaum geprallt. Alle vier Insassen wurden eingeklemmt. Der Familienvater, ein 27 Jahre alter US-Soldat, und die beiden ein und knapp drei Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Die schwer verletzte 23-jährige Mutter brachte ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.