US-Sängerin Vivica Genaux erhält Händel-Preis 2017

erschienen am 21.11.2016



Halle (dpa/sa) - Die US-amerikanische Mezzosopranistin Vivica Genaux bekommt den Händel-Preis 2017. Sie gehöre zu den weltweit führenden Interpretinnen der Barock- und Belcanto-Musik, teilten die Veranstalter der Händel-Festspiele am Montag in Halle mit. Der Preis wird traditionell während der Festspiele verliehen, die im kommenden Jahr vom 26. Mai bis zum 11. Juni in die Geburtsstadt von Georg Friedrich Händel (1685-1759) einladen. Mehr als 100 Veranstaltungen sind geplant - auch die Neuproduktion der Händel-Oper «Giustino». Der internationale Vorverkauf für die Festspiele beginnt am Freitag (25. November).