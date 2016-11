Überfall auf Dresdner Postfiliale: Polizei sucht Zeugen

erschienen am 11.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Zwei maskierte Männer haben eine Postfiliale in Dresden überfallen. Einer der beiden Männer zwang eine Mitarbeiterin mit einem Messer zum Öffnen der Kasse, der andere bedrohte währenddessen einen Kunden mit einem Messer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Unbekannten hätten mehrere hundert Euro aus der Kasse gestohlen und seien damit geflüchtet. Die Tat ereignete sich am Freitagmittag am Jacob-Winter-Platz.

Einer der Männer war den Angaben zufolge 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, trug einen kurzen, bräunlichen Bart und war dunkel gekleidet. Sein Komplize soll etwas jünger und circa 1,70 Meter groß sein. Er war laut Polizei hell gekleidet, hatte einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare. Beide hätten gebrochen Deutsch gesprochen.