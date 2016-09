Ãœberfall mit Luftpistole: Angreifer muss in Psychiatrie

Überfall mit Luftpistole: Angreifer muss in Psychiatrie

erschienen am 07.09.2016



Plauen (dpa/sn) - Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft in Plauen (Vogtlandkreis) ist der 35-jährige Täter vom Landgericht Zwickau für schuldunfähig erklärt worden. Der Mann habe zur Tatzeit an einer paranoiden und halluzinatorischen Psychose gelitten, hieß es zur Begründung am Mittwoch. Der Mann, der sich wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten musste, wird nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das ist nach Einschätzung der Richter notwendig, weil von dem 35-Jährigen weitere Taten zu erwarten seien und er daher gefährlich für die Allgemeinheit sei.

Der Mann hatte Mitte Mai ein Geschäft überfallen und der Angestellten mit einer Luftpistole in den Arm geschossen, eine Stahlkugel drang in deren Arm ein. Anschließend flüchtete der Täter mit einer Beute von 627 Euro.