Überladener Holz-Laster gestellt

13.01.2017



Torgau (dpa/sn) - Einen mit 55 Tonnen Holz beladenen Lkw hat die Polizei in Torgau aus dem Verkehr gezogen. Der Laster war lediglich für 40 Tonnen zugelassen und damit um 38 Prozent überladen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das brachte dem Fahrer ein Bußgeld von 380 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei ein. Auch der Lkw-Halter muss den Angaben zufolge mit 425 Euro Bußgeld und einem Punkt rechnen. Insgesamt hatte die Polizei bei dem Einsatz in der vergangenen Woche, über den erst am Freitag berichtet wurde, elf Holztransporter kontrolliert. Davon waren acht überladen. Sie mussten ihre Fahrt unterbrechen und die Last umgeladen werden.