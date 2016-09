Ulbig gibt RegierungserklÃ¤rung zu AnschlÃ¤gen in Dresden

Ulbig gibt Regierungserklärung zu Anschlägen in Dresden

erschienen am 28.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) drängt auf Tempo bei der Aufklärung der Sprengstoffanschläge von Dresden. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», versicherte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Bei den Angriffen auf eine Moschee und das Kongresszentrum handele es sich um feige Anschläge, bei denen Verletzte und Tote in Kauf genommen worden seien. Es hätte auch anders ausgehen können, vor allem in der Moschee, so Ulbig: «Sprengstoff ist keine Meinungsäußerung, sondern ein Verbrechen.» Er habe die Angst der Familie des Imams bei einer Begegnung gespürt. Derzeit liefen Zeugenbefragungen und eine Auswertung von Spuren. Ein im Internet aufgetauchtes Bekennerschreiben werde auf Echtheit geprüft.