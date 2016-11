Ulbig will Reichsbürger entwaffnen

Sie lehnen die BRD ab und huldigen dem Deutschen Reich. Sachsens Innenminister erklärt die Reichsbürger deshalb für "unzuverlässig".

Von Uwe Kuhr

erschienen am 08.11.2016



Dresden. Justiz, Polizei und Finanzbehörden in Sachsen - sie alle stöhnen unter der Bearbeitungslast durch die Widerspruchsflut von sogenannten Reichsbürgern gegen nahezu alles. Das Besondere an ihnen ist, dass sie sich ihren Pflichten als Bürger entziehen wollen, indem sie die Existenz der BRD negieren und den Fortbestand des Deutschen Reichs proklamieren. Anhänger der Szene würden dabei immer fordernder auftreten und bedrohlicher vorgehen, heißt es. So hat allein das Landesamt für Steuern seit 2014 in 27 Fällen Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung oder der Darstellung verfassungsfeindlicher Symbole gestellt.

Nach dem Tod eines Polizisten im Oktober im bayerischen Georgensgmünd durch eine Kugel aus der Waffe eines Reichsbürgers war das Maß für Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) voll. Eine schon Mitte August erlassene Dienstanweisung, Reichsbürger künftig generell als Waffenträger auszuschließen, soll nun beschleunigt umgesetzt werden. Anlass waren unmissverständliche Drohgebärden von Reichsbürgern gegen Mitarbeiter der Unteren Waffenbehörde in Chemnitz.

Bei Reichsbürgern, die die geltende Rechtsordnung nicht anerkennen, sei "regelmäßig von einer waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit" auszugehen, so das Papier. Deshalb fordert Ulbig bis 24. November erste Ergebnisse ein. So seien Anträge auf Waffenscheine abzulehnen, erteilte Erlaubnisse nach Prüfung zu widerrufen und gegebenenfalls Verbote selbst für den Erwerb von erlaubnisfreien Waffen auszusprechen. Ulbig will diese Erkenntnisse mit in die Innenministerkonferenz nehmen, die sich Ende November mit dem Phänomen Reichsbürger und dem von ihnen ausgehenden Gewaltpotenzial befassen will. Bisher beobachtet der Verfassungsschutz in Sachsen nur jene gut zehn Prozent der Reichsbürger, die sich zudem in rechtsextremen Kreisen bewegen. Konkrete Zahlen nennt die Behörde nicht. Dafür die Szenekennerin Kerstin Köditz von der Linkspartei. Sie schätzt den harten Kern der Reichsbürger in Sachsen auf mindesten 500, mit zwischen 5000 bis 7000 Sympathisanten. Hotspots seien im Vogtland, um Zwickau, Mittelsachsen und vor allem in Ostsachsen. In Thüringen schätzt man ihre Anzahl auf 550, in Brandenburg auf über 300. Genauere Angaben gibt es nicht. Nur das ungute Gefühl, dass sich derzeit immer mehr Leute den kruden Ideen zuwenden - aus Überzeugung oder als Trittbrettfahrer, um schlicht Steuern zu sparen.

Um die "Entwaffnung" der als waffenaffin geltenden Reichsbürger voranzutreiben, hat das Innenministerium die Kommunen um "Übermittlung von Personendaten einschlägiger Angehöriger der Reichsbürgerbewegung" angewiesen. Offiziell gibt es bisher keine Datensammlungen. Selbst die Versuche auf Meldeämtern, mit "Austrittserklärungen aus der BRD GmbH" Ausweispapiere abzugeben, würden bislang nicht erfasst.

Daran könnten die aktuellen Gespräche zwischen den Verfassungsschützern der Länder und des Bundes etwas ändern. Bisher dominiert die Auffassung, Reichsbürger seien überwiegend Spinner und agierten ohne Struktur. Doch jene "Exildeutschen im eigenen Land" halten regelmäßig Treffen ab. Das berichtet aktuell der Thüringer Verfassungsschutz. In Sachsen hat sich 2014 eine den Reichsbürgern nahestehende Partei - "Die Parteifreien Wähler" (DPFW) - gründen wollen. Im Jahr davor war ein Deutsches Polizeihilfswerk (DPHW) in Radeburg/ Landkreis Meißen aufgeflogen. Es verstand sich als exekutiver Arm der Reichsbürgerbewegung. Die Justiz leitete damals Ermittlungen gegen nahezu 300 Personen ein.