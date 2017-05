Ulf Schirmer soll bis 2022 an der Oper Leipzig bleiben

erschienen am 10.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Intendant der Oper Leipzig Ulf Schirmer soll bis 2022 Chef des Hauses bleiben. Unter seiner Intendanz sei es dem Haus gelungen, durch künstlerisch anspruchsvolle Inszenierungen die Besucher- und Auslastungszahlen sichtbar zu steigern, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Ein Hauptverdienst Schirmers sei die Pflege des Werkes Richard Wagners in der Geburtsstadt des Komponisten. Schirmer (Jahrgang 1959) ist seit 2011 Intendant der Oper Leipzig. Der Stadtrat muss der Vertragsverlängerung noch zustimmen.

Die Oper Leipzig hat 2016 mehr Besucher und eine höhere Auslastung verzeichnet. 189.300 Gäste kamen zu den 371 Aufführungen. Die Auslastung über alle Sparten lag bei 77,2 Prozent. Im Jahr davor waren es 173.000 Besucher und eine Auslastung von 72,5 Prozent. 2016 war damit das erfolgreichste der vergangenen 15 Jahre.