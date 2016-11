Umfrage: AfD in Sachsen bei 25 Prozent

erschienen am 22.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ein Viertel aller Wähler in Sachsen würde nach einer Befragung die AfD wählen. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Während die AfD erneut zulegt, verlieren CDU und SPD vier und ein Prozent und kommen auf 34 beziehungsweise 12 Prozent der Stimmen. Damit hätte die schwarz-rote Koalition keine Regierungsmehrheit mehr. Jeder zweite Sachse ist der Umfrage zufolge unzufrieden mit der Landesregierung. Etwa ein Drittel der Befragten traut zudem keiner Partei zu, die wichtigsten Aufgaben im Land zu bewältigen.