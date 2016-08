Umfrage: Leipziger zufrieden wie noch nie seit der Wende

erschienen am 29.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Etwa vier von fünf Leipzigern sind mit ihrem Leben zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden. Das sei das beste Ergebnis seit dem Start der jährlichen Kommunalen Bürgerumfrage 1991, teilte das Amt für Statistik und Wahlen am Montag mit. Gefragt wurde unter anderem zur wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie zur Ausbildung. Als größtes Problem in der Stadt sehen die Leipziger die Kriminalität. Demnach fühlt sich etwa knapp die Hälfte der Einwohner nicht ausreichend gesichert. Das Amt hatte im Herbst vorigen Jahres 18 000 Fragebögen verschickt. Etwa 44 Prozent davon gingen ausgefüllt zurück. Leipzig hat derzeit etwa 560 000 Einwohner.