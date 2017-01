Umweltverbände: Wassertouristisches Nutzungskonzept stoppen

erschienen am 27.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Vier Umweltverbände haben bei der Landesdirektion Sachsen Beschwerde gegen das Konzept zur Nutzung der Gewässer in der Region Leipzig für den Tourismus eingelegt. Das von 13 Kommunen und zwei Landkreisen verabschiedete Papier sei rechtswidrig, weil es ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung verabschiedet worden sei, teilten die Verbände am Freitag mit. Da es vor allem wirtschaftliche Ziele habe, bringe es die ohnehin bedrohte Artenvielfalt im Leipziger Auenwald weiter in Bedrängnis.

Die Landesdirektion solle das wassertouristische Nutzungskonzept aufheben, fordern die Verbände. Zumindest solle das Papier außer Vollzug gesetzt werden. In dem Konzept haben sich die beteiligten Kommunen und Kreise darauf verständigt, wie die Seenlandschaft in den ehemaligen Braunkohlegebieten und die Zu- und Abflüsse für den Tourismus erschlossen werden sollen.