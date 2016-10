Unbeaufsichtigter Holzofen brennt Gebäude nieder

erschienen am 27.10.2016



Mockrehna (dpa/sn) - Ein unbeaufsichtigtes Feuer in einem kleinen Holzofen hat im Mockrehnaer Ortsteil Audenhain (Landkreis Leipzig) am Mittwoch einen Brand mit hohem Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 65-Jähriger den Ofen in der Werkstatt eines Nebengebäudes entfacht und war dann ins Haupthaus gegangen. Als er nach einer laut Polizei unbekannten Zeitdauer zurückkam, hatte das Feuer sich bereits auf die umliegenden Gegenstände ausgebreitet. Der Mann lief nach draußen, um die Notsirene des Ortes zu aktivieren. Obwohl die Feuerwehr den Brand schließlich löschen konnte, brannte das Nebengebäude vollständig nieder. Durch die Hitze wurde auch das Haupthaus beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde zunächst auf 200 000 Euro geschätzt.