Unbekannte Diebe schlitzen Planen von 27 Lastwagen auf

erschienen am 10.05.2017



Dresden (dpa/sa) - Unbekannte Diebe haben auf drei Parkplätzen in und bei Dresden die Planen von 27 Lastwagen aufgeschnitten und 76 Computermonitore gestohlen. In der Nacht auf Mittwoch waren die Täter auf dem Autohof in der Washingtonstraße, auf dem Parkplatz «Am Finkenberg» an der Autobahn 13 und auf der Autobahnraststätte «Dresdner Tor» an der Autobahn 4 unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Die gestohlenen Computermonitore hatten einen Wert von rund 50.000 Euro. An den 27 Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.