Unbekannte legen Injektionsnadeln in Geschäftsregale

17.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Polizei in Dresden warnt vor Injektionsnadeln, die Unbekannte in Einkaufsregalen von Geschäften abgelegen. Nachdem sich deswegen schon Ende vergangener Woche im Stadtteil Löbtau zwei Läden an die Polizei gewandt hatten, wurde bei Kontrollen am Donnerstag eine weitere Nadel gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Nadeln seien so positioniert worden, dass sich Kunden hätten verletzen können. Ob sich jemand verletzt hat, ist nicht bekannt. Bisher stellte die Polizei sechs Nadeln sicher. Über Motive der Täter ist nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.