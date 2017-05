Unbekannte randalieren in Kleingartenanlage

erschienen am 06.05.2017



Görlitz (dpa/sn) - Unbekannte haben in einer Kleingartenanlage in Görlitz gewütet. Sie demolierten in sechs Gärten Kinderspielgeräte sowie Zäune, Tore und einen Schaukasten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Schaden, den die Täter am Freitagmorgen anrichteten, wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.