Unbekannte schlachten Damwild

erschienen am 03.05.2017



Kamenz (dpa/sn) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Kamenz ein tragendes Dam-Tier getötet. So wird das weibliche Damwild genannt. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz vom Mittwoch wurden Teile des Tieres fachmännisch abgetrennt und entwendet. Ein Fachmann schloss einen Riss durch einen Wolf aus. Das Damwild stammte aus einem privaten Wildgehege.