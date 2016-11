Unbekannte schlachten in Obercarsdorf Schaf ab

erschienen am 06.11.2016



Obercarsdorf (dpa/sn) - Unbekannte haben in Obercarsdorf ein Schaf abgeschlachtet. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, war der sieben Monate alte Schafbock am Wochenende auf einer Weide angepflockt. Die Täter töteten das Tier und ließen nur die Eingeweide zurück. Der Schaden für den Besitzer wurde auf etwa 80 Euro beziffert.