Unbekannte schlagen bei Feuerwehrauto Scheibe ein

erschienen am 16.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Unbekannte haben der Feuerwehr bei einem Einsatz in Chemnitz die Seitenscheibe eines Löschfahrzeugs eingeschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Feuerwehrmänner am Morgen gerade damit beschäftigt, einen brennenden Papier-Abfallcontainer zu löschen. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug bemerkten sie die Tat. Es sei ein Schaden von etwa 300 Euro entstanden, hieß es. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.