Unbekannte sprengen Briefkastenanlage in Lohsa

erschienen am 12.11.2016



Lohsa (dpa/sn) - Unbekannte haben in der Nacht in Lohsa (Kreis Bautzen) mit Pyrotechnik die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses gesprengt. Dabei wurde neben den Briefkästen auch die Klingelanlage beschädigt, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Polizisten stellten Reste des Knallkörpers fest. Der verursachte Schaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.