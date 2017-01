Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

erschienen am 21.01.2017



Schkeuditz (dpa /sn) - Unbekannte haben am Freitagabend einen Fahrkartenautomaten in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) gesprengt. Teile des Gehäuses und das Display wurden dabei zerstört und lagen auf dem Boden verstreut, wie die Polizei in Leipzig am Sonnabend mitteilte. Die Geldkassette wurde nicht entwendet. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.