Unbekannte stehlen Traktor: 60 000 Euro Schaden

erschienen am 14.10.2016



Neukieritzsch (dpa/sn) - Unbekannte haben von einer Baustelle in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) einen Traktor im Wert von 60 000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig vom Freitag hatten die TÀter in der Nacht zum Donnerstag das VorhÀngeschloss am Tor der umzÀunten Baustelle aufgebrochen. Die Soko «Kfz» des Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei weiter mit.