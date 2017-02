Unbekannte übergießen CDU-Auto mit dunkler Flüssigkeit

erschienen am 01.02.2017



Doberschütz (dpa/sn) - Unbekannte haben in Doberschütz (Nordsachsen) ein Auto des CDU-Kreisverbandes sowie den Wagen von Bürgermeister Roland Märtz (CDU) mit einer dunklen Flüssigkeit übergossen. Die Fahrzeuge seien vorerst nicht mehr fahrbereit, sagte eine Sprecherin des Operativen Abwehrzentrums (OAZ), das die Ermittlungen übernommen hat, am Mittwoch in Leipzig. Menschen wurden nicht verletzt. Die Flüssigkeit, zu der die Sprecherin keine genaueren Angaben machte, sei nur schwer wieder zu entfernen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen. Es gebe jedoch bisher kein Bekennerschreiben.

Die Farbattacke am Dienstagabend war laut CDU-Kreisverband nach einer Sitzung des Vorstandes in einem Gasthof entdeckt worden. Bei der Flüssigkeit habe es sich um eine «teerartige Substanz» gehandelt. Das Auto des Kreisverbandes sei durch CDU-Aufkleber erkennbar gewesen, der Privatwagen des Bürgermeister hingegen nicht.

Das OAZ war 2012 gegründet worden. Es ist landesweit für rechts- und linksextremistische Kriminalität sowie bei Attacken auf Mandatsträger zuständig.