Unbekannte zerschneiden LKW-Plane und klauen 117 Fahrräder

erschienen am 11.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Unbekannte haben auf einem Autobahnparkplatz an der Autobahn 13 nahe Schönfeld (Landkreis Meißen) die Plane eines Lastwagens aufgeschnitten und 117 Fahrräder geklaut. Der Vorfall fand am frühen Mittwochmorgen statt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beläuft sich auf rund 105 000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.