Unbekannter attackiert Mann im Regionalzug nach Dresden

erschienen am 20.12.2016



Dresden/Freital (dpa/sn) - Ein Unbekannter hat einen 33-Jährigen im Regionalzug von Zwickau nach Dresden unvermittelt angegriffen und gewürgt. Zudem habe der Angreifer seinem Opfer einen Schlag auf den Kopf versetzt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich bereits Samstagabend. Der 33-Jährige war in Freital-Hainsberg gemeinsam mit einem Bekannten zugestiegen, als der ein Mann unvermittelt angriff - und dann ebenso plötzlich von seinem Opfer abließ. Sowohl Angreifer als auch der 33-Jährige verließen am Hauptbahnhof Dresden den Zug. Die Polizei sucht nach Zeugen.