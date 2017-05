Unbekannter bedroht Frau in Dresden mit Pistole

erschienen am 12.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Eine 38-Jährige ist in Dresden von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht worden. Die Frau sei am Donnerstagmorgen gegen 8.00 Uhr im Szeneviertel Neustadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Mann habe unvermittelt die Waffe auf sie gerichtet und einen Schuss angedeutet. Schließlich entfernte er sich, ohne abzudrücken. Die 38-Jährige blieb unverletzt. Der Mann war etwa 30 Jahre alt und hatte den Angaben zufolge einen Hund mit hellem Fell bei sich.